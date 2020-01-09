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Общество

Разбитый автомобиль обнаружили на рухнувшем мосту в Себежском районе

Фото из группы «Подслушано в Идрице» в социальной сети «ВКонтакте».

В Себежском районе на региональной дороге «Толкачево – Себеж - Заситино» на рухнувшем в сентябре 2019 года мосту обнаружили автомобиль. Об этом сообщают очевидцы в группе «Подслушано в Идрице» в социальной сети «ВКонтакте». 

Судя по фотографии, которую опубликовали очевидцы, автомобиль имеет значительные повреждения. Однако не известно, получила машина эти повреждения при заезде на мост или же они были ранее. 

В комментариях под постом местные жители отмечают, что перед мостом есть предупредительные знаки, и недоумевают, как водитель проигнорировал их и смог заехать на мост. В УМВД России по Псковской области никто не обращался по факту ДТП на данном мосту, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

17 сентября 2019 года из-за обрушения пролёта моста в Себежском районе произошло ДТП. 42-летний водитель «Нивы» врезался во фрагменты обрушенного моста. Он получил множественные переломы, в том числе, челюсти, голеностопа, позвоночника, и был госпитализирован в тяжёлом состоянии.  Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил до конца года подготовить проектно-сметную документацию по восстановлению моста. Строительно-монтажные работы запланированы на 2020 год и начнутся, как только позволят погодные условия.

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