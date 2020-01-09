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Общество

Карантин введен из-за заболевания оспой овец и коз в Порховском районе

С 8 января в Порховском районе введён карантин из-за заболевания оспой овец и коз. Соответствующий указ губернатора Псковской области опубликован на портале нормативных правовых актов региона.

Карантин введён до истечения 21 дня после выздоровления от оспы овец и коз или убоя всех больных восприимчивых к оспе животных и проведения других мероприятий, предусмотренных карантином, на территории хозяйства ООО «Наша ферма» в селе Подоклинье Дубровенской волости Порховского района, на территории всего села, а также на территории угрожаемой зоны в радиусе 10 километров от границ неблагополучного пункта в пределах границ деревень Бляницы, Верхние Горки, Вязище, Демянка, Дубровно, Житово, Заклинье, Замушки, Колотилово, Корчилово, Лаз, Лентьево, Невадино, Нижние Горки сельского поселения «Дубровенская волость», деревни Воронцово сельского поселения «Славковская волость», деревень Веснино, Вячок сельского поселения «Славковская волость» Порховского района. 

На период действия карантина запрещается посещение указанной территории посторонними лицами, кроме спецперсонала, ввоз и вывоз всех видов животных, кормов, молока, а также стрижка, сбор пуха, шерсти и прочие действия в отношении восприимчивых к заболеванию животных.

Аналогичный карантин был ввёден в Пушкиногорском районе из-за вспышки оспы среди овец и коз в крестьянском фермерском хозяйстве муниципалитета. По информации регионального комитета по ветеринарии, на момент заболевания на территории крестьянского фермерского хозяйства содержалось 1000 голов мелкого рогатого скота, из них заболело 200 овец, пало 100 голов. 

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