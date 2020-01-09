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Общество

Латвия не намерена претендовать на Пыталово

В Латвии отвергли возможность территориальных претензий к России. Такое заявление сделал министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевич, пишет DELFI Латвия,

В 1920 году город Пыталово Псковской области передали по Рижскому мирному договору Латвии, после чего переименовали в Абрене. В послевоенное время город вернулся в состав российского государства и получил прежнее название.

Эдгар Ринкевич пояснил, что сейм ратифицировал договор о границе с Россией в 2007 году, уже закончены все технические работы по демаркации границы. «Я не вижу никаких поводов для новых вопросов на повестке дня — внешне- и внутриполитической», — пояснил политик.

В январе Эстония вновь заявила о территориальных претензиях к России. Отмечалось, что республика не намерена продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года.

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