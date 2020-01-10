Два кандидата решили бороться за выдвижение в главы Печорского района от «Единой России»

10:27, 10 января 2020, ПАИ

Поступили две заявки на участие в предварительном голосовании по определению кандидата от «Единой России» в главы Печорского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

В качестве участников зарегистрированы глава Лавровской волости Печорского района Кирилл Кононов и директор ООО «Автобусный курьер», военный пенсионер Сергей Тарасик.

Предварительное голосование будет организовано по первому принципу. Это значит, что принять участие в нем смогут все, кто обладает активным избирательным правом, а претендентами на выдвижение могут стать не только члены «Единой России», но и беспартийные граждане.

Единый день предварительного голосования состоится 2 февраля. Выдвижение кандидатов продлится до 16 января.

Вакантным пост главы Печорского района стал после того, как его покинул Дмитрий Сопотов. Решение принято после того, как в социальных сетях и СМИ появилось видео, на котором глава района с использованием ненормативной лексики спорит с сотрудниками ГИБДД.

14 ноября 2019 года Дмитрий Сопотов сообщил о сложении полномочий главы района. 26 ноября собрание депутатов Печорского района приняло его отставку. Полномочия главы района исполняет Марина Егорова, которая ранее занимала пост заместителя.