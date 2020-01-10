Более 30 тысяч человек посетили экскурсии в Псковском музее

17:58, 10 января 2020, ПАИ

В новогодние и рождественские праздники более 30 тысяч человек посетили объекты и филиалы Псковского музея-заповедника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

На экскурсиях в Псковском музее побывали как жители города, так и туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Казани, Смоленска, Нижнего Новгорода и других городов России, а также из ближнего зарубежья и Франции.

Для гостей были проведены экскурсии и интерактивные программы: от классических экскурсий по Псковскому кремлю и экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» до интерактивных программ об истории празднования Нового года и Рождества.

В новогодние праздники около 17 тысяч человек побывали на экскурсиях и программах в Изборске, музее истории города Печоры и музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово Печорского района.

В июле 2019 года был зарегистрирован объединенный Псково-Изборский музей, который возглавил председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ранее отмечал, что получение музеем федерального статуса позволит привлечь дополнительное финансирование на развитие музейной деятельности области. Кроме того, по мнению главы региона, федеральный статус музея даст возможность для развития и реставрации Псковского кремля и Изборской крепости.