Доступность авиаперелётов по России для жителей Калининградской области призвал обеспечить Владимир Путин

14:53, 13 января 2020, ПАИ

Доступность авиаперелётов по России для жителей Калининградской области призвал обеспечить глава государства Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«Принять дополнительные меры государственной поддержки на федеральном уровне, направленные на обеспечение доступности для жителей Калининградской области перелетов в другие города Российской Федерации», - говорится в перечне поручений президента.

Ответственным за выполнение назначен премьер-министр Дмитрий Медведев, доклад по этому вопросу ожидается до 1 февраля 2020 года.

На данный момент действует круглогодичная программа субсидирования авиаперевозок в Калининград, Симферополь и на Дальний Восток. Объем ее финансирования в 2020 году составит 5,8 млрд рублей. Право на приобретение билета по специальному тарифу имеют гражданине РФ в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет, а также мужчины в возрасте от 60 лет. Кроме того, воспользоваться такой услугой могут те, кто сопровождает ребенка-инвалида и инвалидов с детства II или III группы, а также многодетные семьи.

Руководство Псковской области планирует организовать авиаперелёты из Пскова в Калининград. В областном бюджете на 2020 год имеется соответствующая строка расходов на субсидирование рейса. Также с руководством Калиниградской области удалось договориться о совместном субсидировании маршрута из казны двух регионов.