Археологи рассказали, во что играли в Пскове в средневековье

10:51, 15 января 2020, ПАИ

Археологи рассказали, во что играли в Пскове в средневековье. Как сообщили Псковскому агентству информации в Археологическом центре Псковской области, во время работ на одном из раскопов удалось найти приспособления для игры в бабки.

«Бабка - кость из нижних конечностей коровы. Довольно частая находка - такая кость с искусственным утяжелителем в виде металлического штифта или свинцовой заливки. Смысл игры в том, чтобы выбивать встроенные в линию бабки с «кона» меткими бросками специальными битами. Игра азартная, так как победитель забирает выбитые бабки себе. Есть варианты игры, где бабки выстраивались в виде фигуры или была определённая последовательность для их выбивания», - пояснили специалисты.

Ранее сообщалось о найденном на Мстиславском раскопе у старой ТЭЦ «подпольном казино». В качестве развлечений псковичи использовали и музыкальные инструменты. Например, варган, о котором псковские археологи рассказали в своём «Инстаграме».