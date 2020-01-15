Госдума РФ рассмотрит назначение Михаила Мишустина на пост премьер-министра 16 января

20:35, 15 января 2020, ПАИ

Депутаты Госдумы рассмотрят назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства 16 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе нижней палаты парламента.

Завтра утром с Михаилом Мишустиным по очереди встретятся все фракции Госдумы для обсуждения данного вопроса. После этого на пленарном заседании состоится рассмотрение кандидатуры Михаила Мишустина на пост премьер-министра.

15 января Дмитрий Медведев на встрече с Владимиром Путиным заявил об уходе правительства в отставку в полном составе. После этого глава государства внёс на рассмотрение Госдумы кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост председателя правительства. Президент также подписал указ об отставке правительства, назначив Дмитрия Медведева временно исполняющим обязанности главы кабинета министров.