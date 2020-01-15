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Политика

Голосование по поправкам в Конституцию планируется провести до 1 мая

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию планируют провести до 1 мая 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совфеде.

Во время послания Федеральному Собранию Владимир Путин выступил с предложением провести референдум по правкам в Конституцию. Кроме того, он добавил, что поправки могут быть приняты и парламентом, но предложил провести народное голосование.

Позже появилась информация о том, что президент создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию. В состав рабочей группы вошли 75 человек, среди них председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, председатель комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, директор федерального государственного научно-исследовательского Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.

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