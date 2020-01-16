Дмитрий Медведев стал зампредседателя Совбеза
Президент России Владимир Путин ввёл должность заместителя председателя Совета безопасности России и назначил на неё экс-премьера Дмитрия Медведева. Соответствующий указ опубликован 16 января на официальном сайте Кремля.
Согласно документу, Дмитрий Медведев освобождён от исполнения обязанностей председателя правительства России и назначен зампредседателя Совбеза. Указ вступил в силу с момента подписания.
15 января Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Новым премьер-министром стал Михаил Мишустин, который до этого руководил Федеральной налоговой службой.