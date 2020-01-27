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Политика

Партия «Социальной защиты» выдвинула кандидата на пост главы Печорского района

Фото со страницы Виктора Широбокова в социальной сети «ВКонтакте».

Заместитель исполнительного директора АНО «Коммунальный народный контроль по Псковской области» Виктор Широбоков выдвинут кандидатом на пост главы Печорского района от Псковского регионального отделения партии «Социальной защиты». Как сообщили Псковскому агентству информации в политическом объединении, соответствующее решение принял совет регионального отделения партии при приглашенном члене территориальной избирательной комиссии Печорского района.

После этого Виктор Широбоков подал в избирательную комиссию документы для выдвижения кандидатом на предстоящих 5 апреля выборах. Избирательная комиссия выдала разрешение кандидату открыть специальный счет для формирования избирательного фонда.

Виктор Широбоков родился в 1967 году, имеет высшее экономическое образование. 8 сентября 2019 года принимал участие в дополнительных выборах в Псковскую городскую Думу. Выдвигался от партии «Социальной защиты».

Партия «Единая Россия» должна определится с кандидатом на пост главы Печорского района 2 февраля в ходе внутрипартийного голосования. Сейчас в списке его участников три претендента: директор ООО «Автобусный курьер», военный пенсионер Сергей Тарасик, самозанятый Владислав Марков и исполнительный секретарь местного отделения партии Юлия Бабушкина. После предварительного голосования «Единой России», которое намечено на 2 февраля, определится единственный кандидат от партии.

13 ноября 2019 года в средствах массовой информации и социальных сетях появилась видеозапись, на которой Дмитрий Сопотов разговаривал с сотрудниками ГИБДД с использованием ненормативной лексики. После этого следственный комитет возбудил в отношении него уголовное дело за оскорбление представителя власти. 26 ноября 2019 года районное Собрание депутатов приняло отставку экс-руководителя района Дмитрия Сопотова, который досрочно сложил с себя полномочия

Досрочные выборы главы Печорского района назначены на 5 апреля. Выдвижение кандидатов для участия в выборах главы муниципалитета началось с 15 января и продлится по 13 февраля.

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