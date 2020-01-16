Василий Осипов поручил ускорить темпы работ на памятнике «Купол» в Пскове

19:50, 16 января 2020, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов в четверг, 16 января, проинспектировал ход ремонтно-восстановительных работ на памятнике «Купол», который установлен в Черехе в память о 6-й роте. Вице-губернатор обсудил с представителями подрядной организации вопросы благоустройства прилегающей территории, а также оценил объем проделанных работ по капитальному ремонту монумента. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

фото пресс-службы администрации Псковской области

В ходе рабочей встречи были рассмотрены вопросы технологического подключения строительной площадки к электричеству, чтобы обеспечить ее освещение в утренние и вечерние часы. Для этого в ближайшее время будет совершено присоединение к ближайшей подстанции. Также будет разработана постоянная схема подключения подсветки памятника к электросетям.

фото пресс-службы администрации Псковской области

Василий Осипов поинтересовался соблюдением установленных сроков ремонта. Представители подрядной организации рассказали, что имеется небольшое отставание от графика. Вице-губернатор поручил ускорить темпы работ на объекте, подчеркнув важность завершения реконструкции в установленный срок.

фото пресс-службы администрации Псковской области

Капитальный ремонт монумента «Купол» является одним из ключевых в плане мероприятий по подготовке к 20-летию подвига воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. В него включен, в том числе и комплекс мер социальной поддержки близких и родственников десантников 6-й роты. Региональный оргкомитет возглавляет губернатор Михаил Ведерников.

6-я рота 76-й дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина погибла в неравном бою 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни во время контртеррористической операции, сдерживая натиск двух тысяч боевиков. В июле прошлого года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о проведении мероприятий, посвященных памятной дате.