Определены участники предварительного голосования «Единой России» по выбору кандидата на пост главы Печорского района

16:44, 17 января 2020, ПАИ

Определены участники предварительного голосования по определению кандидата от партии «Единая Россия» в главы Печорского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском региональном отделении партии.

В список вошел глава Лавровской волости Печорского района Кирилл Кононов, директор ООО «Автобусный курьер», военный пенсионер Сергей Тарасик, самозанятый Владислав Марков и исполнительный секретарь местного отделения партии Юлия Бабушкина.

Также оргкомитет определил даты и места встреч с избирателями потенциальных кандидатов от «Единой России» в главы Печорского района. Первая пройдет 22 января в 15:00 в Доме культуры деревни Новый Изборск, вторая – 23 января в то же время в Доме культуры деревни Лавры, третья – 24 января в 16:00 в школе № 3 города Печоры (улица Индустриальная, 13), следующая – 28 января в 16:00 в Печорском районном центре культуры (улица Свободы, 29). В завершение 29 января участники предварительного голосования пообщаются с населением в деревне Крупп. Разговор состоится в 15:00 в местном Доме культуры.

Предварительное голосование состоится 2 февраля.

Вакантным пост главы Печорского района стал после того, как его покинул Дмитрий Сопотов. Решение принято после того, как в социальных сетях и СМИ появилось видео, на котором глава района с использованием ненормативной лексики спорит с сотрудниками ГИБДД.

14 ноября 2019 года Дмитрий Сопотов сообщил о сложении полномочий главы района. 26 ноября собрание депутатов Печорского района приняло его отставку. Полномочия главы района исполняет Марина Егорова, которая ранее занимала пост заместителя.