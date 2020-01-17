О вреде снюсов и вейпов рассказали молодежи Пскова

16:47, 17 января 2020, ПАИ

В Пскове молодежи рассказали о вреде употребления никотиносодержащих смесей и использования вейпов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Представители городского отделения «Единой России» организовали встречу с 80 старшеклассниками Гуманитарного лицея.

Главный врач Псковской городской больницы, депутат фракции «Единой России» в областном Собрании Алексей Васильев провел беседу с школьниками, отметив, что проблема употребления снюсов касается всех.

«Наша задача - формирование у подрастающего поколения ответственности за свое здоровье, в том числе негативного отношения к вредным привычкам», - добавил Алексей Васильев, отметив, что беседы в образовательных учреждениях Пскова проводятся регулярно.

Опрос, проведенный журналистами Псковского агентства информации показал, что треть псковичей не знают о том, что такое снюс. 17 января появилась информация о первой зафиксированной в России смерти от употребления снюса.