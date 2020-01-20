Более 1,7 млрд рублей выплатят псковским семьям с детьми от 3 до 7 лет

10:59, 20 января 2020, ПАИ

В Псковской области на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет претендуют родители 26 тысяч 256 детей. В 2020 году на реализацию этих целей региону потребуется 1 млрд 752 млн рублей. Об этом сообщила председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева на совещании губернатора Псковской области Михаила Ведерникова по итогам послания президента Федеральному Собранию 20 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Ольга Евстигнеева также напомнила, что предложению главы государства в России будут начислять материнский капитал на первого ребенка в размере 466 тысяч 617 рублей, а на второго - дополнительно к ним 150 тысяч рублей. Кроме того, при рождении третьего ребенка государство будет погашать 450 тысяч рублей ипотеки.

Губернатор подчеркнул, что региональные власти должны обратить внимание на то, чтобы данные меры поддержки и новые возможности по использованию регионального маткапитала были введены синхронно.