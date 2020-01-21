Аудит школьных столовых проведут в Псковской области

15:19, 21 января 2020, ПАИ

Аудит школьных столовых в Псковской области поручила провести первый заместитель губернатора региона Вера Емельянова. Об этом с заседания рабочей группы по совершенствованию системы школьного питания, которое проходит 21 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Эту работу необходимо провести планомерно, совместно с территориальными органами Роспотребнадзора, а комитету по образованию - обобщить результаты мониторинга и выработать дополнительные предложения по обеспечению качественным питанием школьников», — отметила она. Вера Емельянова уточнила, что нужно понять, где необходима модернизация школьных столовых в плане закупки оборудования. По ее словам, результаты мониторинга должны поступить в областную часть рабочей группы к 25 января.

Вера Емельянова пояснила присутствующим, что рабочая группа создана по поручению губернатора Михаила Ведерникова. «Мы вместе должны найти оптимальные решения для модернизации региональной системы школьного питания», — подчеркнула она.

Первый вице-губернатор напомнила, что президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию поручил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1-го по 4-й класс. При этом средства для организации бесплатного горячего и здорового питания будут направлены из трех источников: федерального, регионального и местного бюджетов. «Но вопрос не только в деньгах. Нужно создать в школах и необходимую инфраструктуру, оборудовать столовые и буфеты, наладить систему снабжения, и, безусловно, качественными продуктами», — процитировала слова президента Вера Емельянова.

«Мы с вами понимаем, что система школьного питания нуждается в модернизации», — добавила она. Вера Емельянова уточнила, что на сегодняшний день обеспечены горячим питанием с учетом экспресс-завтраков 94% учащихся. Отмечалось, что в 2020 году на эти цели поступило 154 млн рублей — почти на 20 млн больше, чем в 2019-м.

Вера Емельянова обратила внимание на то, что рабочей группе необходимо изучить вопрос питания младших школьников. Она пояснила, что в настоящее время питание обеспечивается из средств областного, муниципального и родительского бюджетов.

По ее мнению, вопросы школьного меню и качества питания требуют первостепенного решения. «Практики разных столов в области быть не должно. Мы говорим о необходимости принятия неотложных мер, чтобы все дети питались одинаково вкусно, безопасно и правильно. Есть необходимость подумать и над моделями организации питания - организация конкурсных закупок, организация возможной передачи на аутсорсинг», — сказала Вера Емельянова.

Она подчеркнула, что все школьники должны получать горячее питание с 1 сентября 2020 года.

Руководитель областного комитета по образованию Александр Седунов отмечал, что горячим питанием обеспечат около 30 тысяч учащихся 1-4 классов.