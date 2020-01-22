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Общество

Снижение запасов снетка ожидается в Псковско-Чудском озере в 2020 году

Фото Дарьи Хватковой

Снижение запасов снетка ожидается в Псковско-Чудском озере в 2020 году, сообщила первый заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Татьяна Козина на пресс-конференции 22 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В настоящее время идет восстановление численности ряпушки и снетка. «Но у нас нет вывода о том, что на это повлияло», — пояснила Татьяна Козина. Спикер уточнила, что в связи со снижением запасов снетка промышленная квота будет небольшой.

Продолжая тему промысловой ситуации в Псковско-Чудском озере, которая при отсутствии льда является положительной, заместитель председателя областного комитета отметила, что отзывы о вылове судака в этом году «очень хорошие». «Судак подрос: и масса высокая, и вылов хороший. Теплая зима благоприятно влияет на состояние запасов судака», — сообщила она.

По ее словам, сильные ветра и открытая вода на озере могут повлиять на развитие икринок тех рыб, которые нерестятся поздно, и личинок в негативную сторону. Специалисты проведут сравнение запасов рыбы при устойчивой длительной зиме, учитывая ледяной покров на озере, с нынешним сезоном.

Татьяна Козина рассказала, что сейчас уровень воды в Псковско-Чудском озере повысился, тогда как осенью прошлого года отмечалось его снижение. Также она пояснила, что на встрече с эстонскими коллегами какая-либо серьезная проблема, связанная с водорослями, не упоминалась.

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