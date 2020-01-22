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В ближайшие часы в Псковской области ожидается усиление ветра

В ближайшие часы в Псковской области ожидается усиление северо-западного ветра, сообщили Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на псковский ЦГМС – филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ранее сообщалось, что 22 января регион окажется в эпицентре шторма с порывами ветра до 20-25 метров в секунду. Усиление ветра в регионе прогнозировалось и на 21 января, в некоторых районах области прогнозы оправдались.

Во время сильного ветра псковичам рекомендует убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, а также убрать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилью. Также необходимо плотно закрыть окна.

Автомобиль следует поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев. Находясь на улице, рекомендуется обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».

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