Рекордное число муниципалитетов Псковской области присоединится к акции «Хлеб той зимы»

19:51, 22 января 2020, ПАИ

Рекордное число муниципалитетов Псковской области присоединится к патриотической акции «Хлеб той зимы», посвящённой освобождению Ленинграда от блокады. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской области.

В Пскове 27 января акция состоится в пятый раз. В центре города по этому случаю развернётся специальная площадка, которая будет работать с 13:00 до 18:00 на перекрестке улиц Пушкина и Ленина. В Великих Луках акция пройдёт 26 января на площади Коммуны.

К мероприятию также присоединятся 11 районов Псковской области: Псковский, Невельский, Печорский, Опочецкий, Островский, Печорский, Усвятский, Палкинский, Плюсский, Дедовичский и Порховский. В них с 26 по 29 января также будут организованы площадки для проведения акции, а в образовательных учреждениях пройдут тематические уроки и квесты.

В рамках акции местные жители смогут больше узнать о событиях Великой Отечественной войны и ближе познакомиться с жизнью блокадного Ленинграда. В частности, псковичи смогут увидеть образцы газет и партизанских листовок военного времени, получить на руки хлебную карточку и символ акции - кусочек хлеба весом в 125 граммов - это минимальная суточная норма выдачи хлеба в самые тяжелые месяцы блокады Ленинграда.

Акция проходит в рамках всероссийской акции «Блокадный хлеб» и патриотического проекта «Чтобы помнили». В этом году она реализуется на средства федерального гранта, который организатор мероприятия, руководитель регионального отделения движения «Волонтеры победы» Екатерина Родина выиграла на всероссийском конкурсе «Доброволец России-2019».