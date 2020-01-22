0
18:13
Новости архитектурной среды: Памяти объекта культурного наследия
18:08
Губернатор Михаил Ведерников обсудил с новым руководителем «Газпром межрегионгаз Псков» Олегом Басниковым актуальные вопросы взаимодействия
17:01
Кандидаты от «Единой России» на пост главы Печорского района встретились с жителями Новоизборской волости
15:56
В Пскове готовы проработать вопрос запрета на продажу снюсов
15:37
«Розовый» февраль предсказывают Европейской части России
13:59
Александр Голышев: Премия «Народное признание» даёт возможность сказать простым людям спасибо
12:27
Снижение запасов снетка ожидается в Псковско-Чудском озере в 2020 году
Еще новости
Общество

Рекордное число муниципалитетов Псковской области присоединится к акции «Хлеб той зимы»

Рекордное число муниципалитетов Псковской области присоединится к патриотической акции «Хлеб той зимы», посвящённой освобождению Ленинграда от блокады. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской области.

В Пскове 27 января акция состоится в пятый раз. В центре города по этому случаю развернётся специальная площадка, которая будет работать с 13:00 до 18:00 на перекрестке улиц Пушкина и Ленина. В Великих Луках акция пройдёт 26 января на площади Коммуны.

К мероприятию также присоединятся 11 районов Псковской области: Псковский, Невельский, Печорский, Опочецкий, Островский, Печорский, Усвятский, Палкинский, Плюсский, Дедовичский и Порховский. В них с 26 по 29 января также будут организованы площадки для проведения акции, а в образовательных учреждениях пройдут тематические уроки и квесты.

В рамках акции местные жители смогут больше узнать о событиях Великой Отечественной войны и ближе познакомиться с жизнью блокадного Ленинграда. В частности, псковичи смогут увидеть образцы газет и партизанских листовок военного времени, получить на руки хлебную карточку и символ акции - кусочек хлеба весом в 125 граммов - это минимальная суточная норма выдачи хлеба в самые тяжелые месяцы блокады Ленинграда.

Акция проходит в рамках всероссийской акции «Блокадный хлеб» и патриотического проекта «Чтобы помнили». В этом году она реализуется на средства федерального гранта, который организатор мероприятия, руководитель регионального отделения движения «Волонтеры победы» Екатерина Родина выиграла на всероссийском конкурсе «Доброволец России-2019». 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Губернатор Михаил Ведерников обсудил с новым руководителем «Газпром межрегионгаз Псков» Олегом Басниковым актуальные вопросы взаимодействия
22 января 2020
Губернатор Михаил Ведерников обсудил с новым руководителем «Газпром межрегионгаз Псков» Олегом Басниковым актуальные вопросы взаимодействия
Кандидаты от «Единой России» на пост главы Печорского района встретились с жителями Новоизборской волости
22 января 2020
Кандидаты от «Единой России» на пост главы Печорского района встретились с жителями Новоизборской волости
В Пскове готовы проработать вопрос запрета на продажу снюсов
22 января 2020
В Пскове готовы проработать вопрос запрета на продажу снюсов
«Розовый» февраль предсказывают Европейской части России
22 января 2020
«Розовый» февраль предсказывают Европейской части России
Александр Голышев: Премия «Народное признание» даёт возможность сказать простым людям спасибо
22 января 2020
Александр Голышев: Премия «Народное признание» даёт возможность сказать простым людям спасибо
Снижение запасов снетка ожидается в Псковско-Чудском озере в 2020 году
22 января 2020
Снижение запасов снетка ожидается в Псковско-Чудском озере в 2020 году
Эксперт: Отсутствие снега — благоприятный фактор для животных
22 января 2020
Эксперт: Отсутствие снега — благоприятный фактор для животных
Вручение новых автомобилей инспекторам ГИБДД Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22 января 2020
Вручение новых автомобилей инспекторам ГИБДД Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...