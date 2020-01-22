Жители Псковской области собрали деньги на лечение Дарины Даниленко
Сбор средств для лечения трехгодовалой Дарины Даниленко из Великих Лук закрыт. Об этом Псковскому агентству информации сообщила мама девочки Вероника Даниленко.
Она поблагодарила всех, кто принял участие в сборе средств и перечислял необходимые для лечения деньги. «Хочу сказать всем огромное спасибо. Всем, кто не остался в стороне и не прошёл мимо нашей беды», - сказала мама девочки и отдельно поблагодарила волонтеров, участников группы, посвященной её дочке, а также благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».
Сбор средств для лечения Дарины Даниленко, у которой опухоль ствола головного мозга, объявил благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги». Девочка начала лечение ещё в апреле 2019 года в Санкт-Петербурге, после того как были собраны деньги на лечение. Предпринятые врачами меры дали свой результат - опухоль уменьшилась в два раза. Однако спустя семь месяцев девочке вновь потребовалось вмешательство медиков, так как опухоль начала расти.