Жители Псковской области собрали деньги на лечение Дарины Даниленко

23:12, 22 января 2020, ПАИ

Сбор средств для лечения трехгодовалой Дарины Даниленко из Великих Лук закрыт. Об этом Псковскому агентству информации сообщила мама девочки Вероника Даниленко.

Она поблагодарила всех, кто принял участие в сборе средств и перечислял необходимые для лечения деньги. «Хочу сказать всем огромное спасибо. Всем, кто не остался в стороне и не прошёл мимо нашей беды», - сказала мама девочки и отдельно поблагодарила волонтеров, участников группы, посвященной её дочке, а также благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

Сбор средств для лечения Дарины Даниленко, у которой опухоль ствола головного мозга, объявил благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги». Девочка начала лечение ещё в апреле 2019 года в Санкт-Петербурге, после того как были собраны деньги на лечение. Предпринятые врачами меры дали свой результат - опухоль уменьшилась в два раза. Однако спустя семь месяцев девочке вновь потребовалось вмешательство медиков, так как опухоль начала расти.