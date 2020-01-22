0
21:13
Резидент ОЭЗ «Моглино» поучаствовал в выставке в Японии
19:51
Рекордное число муниципалитетов Псковской области присоединится к акции «Хлеб той зимы»
18:13
Новости архитектурной среды: Памяти объекта культурного наследия
18:08
Губернатор Михаил Ведерников обсудил с новым руководителем «Газпром межрегионгаз Псков» Олегом Басниковым актуальные вопросы взаимодействия
17:01
Кандидаты от «Единой России» на пост главы Печорского района встретились с жителями Новоизборской волости
15:56
В Пскове готовы проработать вопрос запрета на продажу снюсов
15:37
«Розовый» февраль предсказывают Европейской части России
Еще новости
Общество

Жители Псковской области собрали деньги на лечение Дарины Даниленко

Сбор средств для лечения трехгодовалой Дарины Даниленко из Великих Лук закрыт. Об этом Псковскому агентству информации сообщила мама девочки Вероника Даниленко.

Она поблагодарила всех, кто принял участие в сборе средств и перечислял необходимые для лечения деньги. «Хочу сказать всем огромное спасибо. Всем, кто не остался в стороне и не прошёл мимо нашей беды», - сказала мама девочки и отдельно поблагодарила волонтеров, участников группы, посвященной её дочке, а также благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

Сбор средств для лечения Дарины Даниленко, у которой опухоль ствола головного мозга, объявил благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги». Девочка начала лечение ещё в апреле 2019 года в Санкт-Петербурге, после того как были собраны деньги на лечение. Предпринятые врачами меры дали свой результат - опухоль уменьшилась в два раза. Однако спустя семь месяцев девочке вновь потребовалось вмешательство медиков, так как опухоль начала расти.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Резидент ОЭЗ «Моглино» поучаствовал в выставке в Японии
22 января 2020
Резидент ОЭЗ «Моглино» поучаствовал в выставке в Японии
Рекордное число муниципалитетов Псковской области присоединится к акции «Хлеб той зимы»
22 января 2020
Рекордное число муниципалитетов Псковской области присоединится к акции «Хлеб той зимы»
Губернатор Михаил Ведерников обсудил с новым руководителем «Газпром межрегионгаз Псков» Олегом Басниковым актуальные вопросы взаимодействия
22 января 2020
Губернатор Михаил Ведерников обсудил с новым руководителем «Газпром межрегионгаз Псков» Олегом Басниковым актуальные вопросы взаимодействия
Кандидаты от «Единой России» на пост главы Печорского района встретились с жителями Новоизборской волости
22 января 2020
Кандидаты от «Единой России» на пост главы Печорского района встретились с жителями Новоизборской волости
В Пскове готовы проработать вопрос запрета на продажу снюсов
22 января 2020
В Пскове готовы проработать вопрос запрета на продажу снюсов
«Розовый» февраль предсказывают Европейской части России
22 января 2020
«Розовый» февраль предсказывают Европейской части России
Александр Голышев: Премия «Народное признание» даёт возможность сказать простым людям спасибо
22 января 2020
Александр Голышев: Премия «Народное признание» даёт возможность сказать простым людям спасибо
Снижение запасов снетка ожидается в Псковско-Чудском озере в 2020 году
22 января 2020
Снижение запасов снетка ожидается в Псковско-Чудском озере в 2020 году

Идет загрузка...