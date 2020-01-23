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Культура

Псково-Изборский музей-заповедник до конца года перейдёт в федеральное ведение

До конца 2020 года объединённый Псково-Изборский музей-заповедник перейдёт в федеральное ведение. Такие планы содержатся в отчёте о работе Министерства культуры РФ с 2012 года, который размещён на сайте Минкульта.

Также в этом году федеральный статус получат: музей-заповедник «Павловск» (Санкт-Петербург), музей П. И. Чайковского в городе Клин Московской области и Объединённый музей Ю. А. Гагарина в Смоленской области.

Решение об объединении Псковского и Изборского музеев-заповедников с последующей передачей на федеральный уровень было принято в августе 2018 года. Тогда с соответствующей инициативой к министру культуры РФ Владимиру Мединскому обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В конце 2018 года по поручению главы региона при администрации области была создана рабочая группа по вопросам объединения музеев, которую возглавила первый заместитель губернатора Вера Емельянова.  

В июле 2019 года музеи-заповедники были объединены, а руководителем новой структуры стал Александр Голышев. 11 июля  прошлого года состоялась регистрация нового объединённого Псково-Изборского музея-заповедника.  

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