Председатель комитета социальной защиты Псковской области станет гостем ПАИ-live

12:31, 23 января 2020, ПАИ

Руководитель комитета социальной защиты Псковской области Ольга Евстигнеева станет гостем прямого эфира ПАИ-live 23 января. Обсудить предполагается шаги по реализации в регионе мер социальной поддержки в 2020 году. Особое внимание будет приковано к социальному блоку задач, поставленных президентом России в рамках послания Федеральному Собранию. Это и выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет, и материнский капитал на первенца, и погашение части ипотечного кредита для семей с тремя детьми.

Свои вопросы гостю программы можно уже сейчас задать здесь >>>.

Начало прямого эфира в 15:00.