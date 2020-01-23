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Общество

Председатель комитета социальной защиты Псковской области станет гостем ПАИ-live

Руководитель комитета социальной защиты Псковской области Ольга Евстигнеева станет гостем прямого эфира ПАИ-live 23 января. Обсудить предполагается шаги по реализации в регионе мер социальной поддержки в 2020 году. Особое внимание будет приковано к социальному блоку задач, поставленных президентом России в рамках послания Федеральному Собранию. Это и выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет, и материнский капитал на первенца, и погашение части ипотечного кредита для семей с тремя детьми.

Свои вопросы гостю программы можно уже сейчас задать здесь >>>.

Начало прямого эфира в 15:00.

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