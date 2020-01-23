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Общество

600 человек наказали за нарушение закона о тишине в Псковской области

В Псковской области правоохранительные органы привлекли к административной ответственности 600 человек за нарушения закона о тишине.  Об этом сообщил начальник УМВД России по региону Алексей Овсянников на встрече с журналистами 23 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Алексей Овсянников отметил, что ранее «Закон о тишине» работал плохо, так как не было заключено соглашение по составлению протоколов между администрацией области и УМВД России по Псковской области. «Теперь соглашение позволяет нам составлять протоколы. За 3 месяца работы этого закона к административной ответственности привлекли 600 человек», - уточнил он.

В то же время начальник регионального УМВД отметил, что нарушителей тишины в сельской местности сотрудники ведомства знают, и теперь планируют искать формы и методы реагирования на нарушения ими закона.

В середине января губернатор Псковской области Михаил Ведерников внес в региональный парламент законопроект, согласно которому планируется наказывать граждан за нарушение тишины и покоя людей ночью в общественных местах, на объектах индивидуальной застройки, в городской черте и сельской местности. Планируется установить время ограничения шума с 21:00 до 8:00 и с 13:00 до 15:00 в будние дни, а также с 22:00 до 10:00 часов в субботу, воскресенье и праздничные дни.

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