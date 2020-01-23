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Общество

Полиция сообщила об отсутствии заявлений от администрации Пскова о краже сотен крышек люков

В УМВД России по Псковской области не поступали заявления от администрации Пскова о краже в городе сотен крышек люков. Об этом сообщил начальник УМВД России по региону Алексей Овсянников на встрече с журналистами 23 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, информация о сотне похищенных крышках люков не соответствует действительности. Начальник регионального УМВД отметил, что поговорит с главой администрации Пскова Александром Братчиковым и выяснит, откуда у него такая информация. При этом Алексей Овсянников добавил, что всего в полицию поступили 5 заявлений по кражам крышек от люков, из них 3 – раскрыты.

7 ноября 2019 года сити-менеджер Пскова Александр Братчиков сообщил журналистам о краже более 100 крышек люков колодцев ливневой канализации. А в июле того же года начальник УГХ администрации Пскова Николай Баринов отмечал, что в Пскове в день воруют по 6-8 крышек канализационных люков.

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