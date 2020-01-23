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Общество

Кандидаты от «Единой России» на пост главы Печорского района встретились с жителями деревни Лавры

Участники предварительного голосования по определению кандидата на пост главы Печорского района от партии «Единая Россия» встретились с жителями деревни Лавры Печорского района 23 января. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, с местными жителями вели диалог директор ООО «Автобусный курьер», военный пенсионер Сергей Тарасик и исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Юлия Бабушкина.

Отмечается, что главными темами обсуждения стали медобслуживание, транспортная доступность, обеспечение жильем, деятельность управляющих компаний и необходимость привлечения новых кадров.

«Мне очень приятно, что сегодня в зале собрались люди неравнодушные. Понимаю, что вас мучает быт, что есть проблемы с водой, которая не очищается как следует, с дорогами, с транспортным обслуживанием», – обратился к жителям Сергей Тарасик. Он пояснил, что понимает, как можно решить волнующие жителей проблемы при системном подходе.

Юлия Бабушкина отметила, что видит свою дальнейшую работу по партийной линии. «Хочу вместе с вами разобраться в актуальных вопросах и посодействовать в их решении», – сообщила она и подчеркнула, что готова работать и помогать, независимо от выбора избирателей в ходе предварительного голосования.

22 января Сергей Тарасик и Юлия Бабушкина провели встречу с жителями Новоизборской волости Печорского района.

Единый день предварительного голосования состоится 2 февраля. До 13 февраля проходит выдвижение кандидатов, а досрочные выборы главы муниципалитета состоятся 5 апреля.

Пост главы Печорского района стал вакантным после того, как его покинул Дмитрий Сопотов.

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