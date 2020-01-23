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Происшествия

Названа причина ДТП с белорусским автобусом под Псковом

Названа причина ДТП с участием экскурсионного автобуса на трассе под Псковом в ночь на 30 декабря 2019 года.  Как сообщил Псковскому агентству информации начальник Управления ГИБДД Сергей Семенов, 47-летний водитель автобуса не соблюдал режим сна и отдыха – более 8 часов он ехал по трассе в трудных погодных условиях. Это и стало причиной опрокидывания автобуса.

 Уголовное дело по факту ДТП не возбуждено. Сергей Семёнов пояснил, что такое решение было принято в связи с отсутствием тяжких последствий аварии, о чём свидетельствует характер травм пассажиров.

Автобус ехал из Минска в Санкт-Петербург. Он съехал в кювет и опрокинулся недалеко от деревни Подборовье. В результате пострадали 7 жителей Белоруссии, они попали в больницу с травмами. В числе пострадавших также двое детей. Было также установлено, что сопутствующих совершению ДТП условий не было. Трое пострадавших белорусов были помещены в Псковскую областную клиническую больницу.

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