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Общество

Гидрометцентр: Февраль будет холоднее января

В феврале на большей части территории России понизится температура, сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности директора Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Роман Вильфанд отметил, что в следующем месяце почти на всей Европейской территории России среднемесячная температура будет ниже, чем в январе. Однако, по его словам, в северной части территории температура воздуха будет около нормы, а в южной – выше нормы. В то же время он отметил, что температура воздуха понизится и на большей части азиатской территории России.

Ранее начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова отмечала, что в Псковской области понижение температуры воздуха ожидается в первой декаде февраля. В этом году в регионе выдался теплый январь. Например, 21 января температура воздуха в Пскове составляла +7,3 градуса, что стало новым температурным рекордом.

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