Президент России поручил подготовить предложения о выплате к 75-летию Победы

21:25, 30 января 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 марта представить предложения о единовременных выплатах инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что выплаты в связи с юбилеем Победы также должны получить несовершеннолетние на период Великой Отечественной войны узники концлагерей и вдовы погибших на войне солдат и умерших впоследствии инвалидов.

Ранее президент заявил, что единовременная выплата к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне ветеранам и всем приравненным к ним категориям составит 75 тысяч рублей, труженикам тыла - 50 тысяч рублей. В Псковской области дополнительно к этой сумме ветераны получат по 10 тысяч рублей.