0
20:18
Создатель «Дома белого аиста» победила в номинации «Призвание» премии «Народное признание - 2019»
19:48
Пансионат «Кривск» удостоен «Народного признания» в номинации «Сервис»
19:46
Андрей Царёв стал обладателем «Народного признания» в номинации «Лидер»
19:38
Сразу две статуэтки «Народного признания» вручили в номинации «Поступок»
19:26
Спасшие из огня трёх человек полицейские удостоены «Народного признания»
19:08
Главным событием 2019 года признали театральный фестиваль «Пашуля» в Новосокольниках
18:42
Церемония вручения юбилейной премии «Народное признание - 2019» (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Еще новости
Общество

Президент России поручил подготовить предложения о выплате к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 марта представить предложения о единовременных выплатах инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что выплаты в связи с юбилеем Победы также должны получить несовершеннолетние на период Великой Отечественной войны узники концлагерей и вдовы погибших на войне солдат и умерших впоследствии инвалидов.

Ранее президент заявил, что единовременная выплата к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне ветеранам и всем приравненным к ним категориям составит 75 тысяч рублей, труженикам тыла - 50 тысяч рублей. В Псковской области дополнительно к этой сумме ветераны получат по 10 тысяч рублей. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • 75-летие Победы
Жителей Псковской области призывают поучаствовать в российско-белорусском проекте «Цифровая звезда» Выставка книг блокадного Ленинграда будет работать в Пскове до июня Сотни псковичей посетили мероприятия в честь международного Дня памяти жертв холокоста 900 дней жизни блокадного Ленинграда вспомнили псковичи Опрос ПАИ: Что вы знаете о блокаде Ленинграда Память жертв блокады Ленинграда чтят в Псковской области Обломки самолёта времён Великой Отечественной войны обнаружили поисковики в болотах Невельского района Археологи опровергли информацию о массовом захоронении жертв фашизма в Псковской области Псковская область примет участие во Всероссийском патриотическом проекте «Памяти Героев» Освобождавший Остров ветеран написал книгу о войне
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Создатель «Дома белого аиста» победила в номинации «Призвание» премии «Народное признание - 2019»
30 января 2020
Создатель «Дома белого аиста» победила в номинации «Призвание» премии «Народное признание - 2019»
Пансионат «Кривск» удостоен «Народного признания» в номинации «Сервис»
30 января 2020
Пансионат «Кривск» удостоен «Народного признания» в номинации «Сервис»
Андрей Царёв стал обладателем «Народного признания» в номинации «Лидер»
30 января 2020
Андрей Царёв стал обладателем «Народного признания» в номинации «Лидер»
Сразу две статуэтки «Народного признания» вручили в номинации «Поступок»
30 января 2020
Сразу две статуэтки «Народного признания» вручили в номинации «Поступок»
Спасшие из огня трёх человек полицейские удостоены «Народного признания»
30 января 2020
Спасшие из огня трёх человек полицейские удостоены «Народного признания»
Главным событием 2019 года признали театральный фестиваль «Пашуля» в Новосокольниках
30 января 2020
Главным событием 2019 года признали театральный фестиваль «Пашуля» в Новосокольниках
Церемония вручения юбилейной премии «Народное признание - 2019» (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
30 января 2020
Церемония вручения юбилейной премии «Народное признание - 2019» (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Около 100 домов капитально отремонтируют в Пскове до конца 2023 года
30 января 2020
Около 100 домов капитально отремонтируют в Пскове до конца 2023 года

Идет загрузка...