Снизить сумму первого взноса по ипотеке для молодых семей планируют в Псковской области

21:46, 30 января 2020, ПАИ

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Псковского областного Собрания Наталья Тудакова предложила проработать механизм снижения суммы первого взноса по ипотеке для молодых семей. Такое предложение она озвучила на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Наталья Тудакова подчеркнула, что при реализации данной инициативы покупка жилья для молодых семей станет доступнее.

Глава региона заверил депутата облсобрания, что возможность реализации этой инициативы обязательно будет рассмотрена, в том числе и с привлечением кредитных организаций.

Также стороны обсудили принятый 30 января закон, вводящий в Псковской области полный запрет на продажу бестабачной никотиносодержащей продукции. Данный законопроект внёс на рассмотрение в Псковское областное Собрание губернатор. Михаил Ведерников обратил внимание, что при подготовке проекта закона были учтены и предложения, проработанные Натальей Тудаковой, и поблагодарил её за активную позицию в решении социальных вопросов жителей региона.

«Очень хорошо, когда решение на федеральном уровне еще не принято, а мы уже просчитываем риски для наших детей, школьников, выходим с законодательной инициативой, чтобы эта продукция не продавалась на территории области. Важно, когда мы работаем на опережение, видим приближающуюся проблему и оперативно принимаем меры», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Наталья Тудакова подчеркнула, что в последнее время администрация Псковской области и региональный парламент ведут плодотворную совместную работу. «Спасибо за то, что вы учитываете мнение депутатского корпуса в своей работе», - заметила она. Так, парламентарий обратила внимание на расширение использования регионального материнского капитала, особенно в части приобретения лекарственных препаратов и медицинских изделий. Наталья Тудакова сообщила, что именно этот вопрос неоднократно поднимался на встречах с избирателями. «Это позволит проводить качественную профилактику, быстрее обнаруживать заболевания у детей, эффективнее их лечить», - заметила она.

В начале декабря 2019 года Михаил Ведерников обсуждал на встрече с многодетными матерями дополнительные направления использования средств материнского капитала. После проработки вопроса глава региона выступил с законодательной инициативой ввести социальную карту для обладателей регионального материнского капитала. Соответствующий закон был принят уже в конце декабря прошлого года.