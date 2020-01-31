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Общество

Псковский эксперт: Патогенность нынешнего коронавируса не столь высока

Патогенность нынешнего коронавируса не столь высока. Об этом заявил руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук на пресс-конференции 31 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Он напомнил, что о коронавирусе известно уже достаточно давно. По его словам, вначале этот вирус вызывал заболевания у животных, но с 2002 года фиксировались случаи заражения новыми типами коронавирусов среди людей. Однако, по мнению главного санитарного врача Псковской области, патогенность нынешнего коронавируса не столь высока, так как специалисты вовремя начали проводить его выявление и профилактику.

Александр Нестерук напомнил, что первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован 1 декабря 2019 года на рынке животных в Ухани (Китай). Он отметил, что по последним данным от коронавируса погибли 213 человек. «213 случаев смерти - это на порядок меньше, чем в Китае умерло от обычного гриппа в прошлом году», - заметил эксперт. При этом он подчеркнул, что ни одного смертельного случая не было зафиксировано в странах, куда завезли коронавирус.

Александр Нестерук также отметил, что Всемирная организация здравоохранения считает, что если коронавирус попадет в страны с низким социально-экономическим уровнем развития, то и количество заболевших и смертельных исходов будет больше, потому что медицина не сможет оказать соответствующую помощь.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области также напомнил, что Россия уже закрыла границу с Китаем в пяти регионах. «Инкубационный период коронавируса длится от одного до 14 дней. Считается, что после истечения 14 дней человек не опасен», - заметил Александр Нестерук. 

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