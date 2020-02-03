Сергей Арсеньев: Премия «Народное признание» нужна Псковской области

13:17, 03 февраля 2020, ПАИ

Премия «Народное признание» нужна Псковской области. Об этом заявил педагог дополнительного образования, директор центра внешкольной работы Сергей Арсеньев в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации по итогам церемонии награждения.

Сергей Арсеньев одержал победу в номинации «Рекорд» Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019».

«Очень серьезная была проделана работа. О номинировании мы узнали от редакции районной газеты «Пламя», - отметил Сергей Арсеньев.

Он добавил, что подобные премии важны в целом, не только для региона или какого-то отдельного населенного пункта. И уточнил, что после всех вложенных сил и эмоций в период голосования за номинантов лично ему не хотелось участвовать вновь, но за других достойных жителей региона он с удовольствием будет голосовать.

Церемония вручения главной для Псковской области общественной награды – «Народное признание – 2019» - состоялась 30 января в Псковском академическом театре драмы.



Фоторепортажи с премии можно увидеть на сайте ПАИ:

Церемония награждения часть первая, часть вторая

Гости праздника

Победители и номинанты

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