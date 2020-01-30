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Спорт

Директор Центра внешкольной работы из Куньи получил «Народное признание»

Сергей Арсеньев

В номинации «Рекорд» Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019» победу одержал директор Центра внешкольной работы Куньинского района, руководитель Центра тестирования ВФСК «ГТО» Сергей Арсеньев. Во втором туре голосования на сайте Псковского агентства информации его поддержали 1 тыс. 517 человек, а также один член жюри. В сумме победитель набрал 1 тыс. 618,25 балла. Об этом корреспондент Псковского агентства информации передаёт с церемонии награждения, которая 30 января проходит в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

Для вручения награды победителю на сцену поднялся обладатель «Народного признания-2018», член жюри премии 2019 года, тренер детской футбольной команды из Гдова «Чайка-Юность» Алексей Боженов. «Второй раз поднимаюсь на сцену, и это тоже рекорд для меня, - отметил он. - Я бы придумал еще одну номинацию - «Доброе средце», и вручил бы вам - организаторам этого проекта. Большое вам спасибо!».

«Спасибо организаторам за то, что всё это изобрели, = сказал Сергей Арсеньев. - Огромное спасибо нашей районной газете «Пламя» и моим воспитанникам, коллегам. Я горд, что представляю свой Куньинский район на этом мероприятии». 

В номинации «Рекорд» на победу также претендовали учитель физкультуры из посёлка Струги Красные Ольга Епифанова, которая набрала 1 тыс. 557,5 балла (1 тыс. 355 голосов на сайте ПАИ и поддержка двух экспертов), и 10-летний чемпион СЗФО по картингу Данила Волков, получивший 1 тыс. 414,25 балла (503 голоса на сайте ПАИ и поддержка девяти экспертов).

Всего в номинации «Рекорд» были представлены 10 кандидатов на награду. В целом на соискание награды по итогам 2019 года поступили 120 заявок.

«Народное признание» вручается в десятый раз. О победителях прошлых лет можно прочитать здесь >>>

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