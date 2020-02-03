Андрей Бегмурадов: От премии «Народное признание» остались положительные эмоции

14:08, 03 февраля 2020, ПАИ

Премия «Народное признание» оставила только положительные эмоции у председателя военно-патриотического спортивного клуба «Шторм», руководителя проекта «Лига дворового футбола Псковской области» Андрея Бегмурадова.

«Есть феерическое ощущение, приятно», - добавил он, описывая эмоции от прошедшей премии в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

По его словам, проект, получивший высокую оценку, направлен на популяризацию футбола и развития личности детей и подростков.

«Это то, чему необходимо уделять внимание, потому что дети – наше будущее», - добавил Андрей Бегмурадов, отметив, что проект активно реализовывается при поддержке друзей, единомышленников, администрации муниципалитетов Псковской области, администрации Псковской области, губернатора Михаила Ведерникова.

Лига дворового футбола получила статуэтку «Народного признания» в номинации «Команда 2018». О том, как проходило вручение юбилейной премии можно узнать здесь >>>.

Фоторепортажи с премии можно увидеть на сайте ПАИ: церемония награждения часть первая, часть вторая, гости празданика, победители и номинанты, фуршет.