0
14:08
Андрей Бегмурадов: От премии «Народное признание» остались положительные эмоции
13:17
Сергей Арсеньев: Премия «Народное признание» нужна Псковской области
12:32
Список мест для установки контейнеров в Пскове актуализирует «Экопром»
11:25
Услуги социальной поддержки многодетных семей стали доступны в МФЦ Псковской области
10:51
Объявлен конкурс по формированию нового состава молодёжного совета при главе Пскова
09:39
Формирование повестки. Рейтинг «События месяца глазами экспертов». Январь 2020
21:20
Сергей Тарасик станет кандидатом от «Единой России» на выборах главы Печорского района
Еще новости
Общество

Андрей Бегмурадов: От премии «Народное признание» остались положительные эмоции

Фото Дарьи Хватковой

Премия «Народное признание» оставила только положительные эмоции у председателя военно-патриотического спортивного клуба «Шторм», руководителя проекта «Лига дворового футбола Псковской области» Андрея Бегмурадова. 

«Есть феерическое ощущение, приятно», - добавил он, описывая эмоции от прошедшей премии в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

По его словам, проект, получивший высокую оценку, направлен на популяризацию футбола и развития личности детей и подростков.

«Это то, чему необходимо уделять внимание, потому что дети – наше будущее», - добавил Андрей Бегмурадов, отметив, что проект активно реализовывается при поддержке друзей, единомышленников, администрации муниципалитетов Псковской области, администрации Псковской области, губернатора Михаила Ведерникова.

Лига дворового футбола получила статуэтку «Народного признания» в номинации «Команда 2018». О том, как проходило вручение юбилейной премии можно узнать здесь >>>.

Фоторепортажи с премии можно увидеть на сайте ПАИ: церемония награждения часть перваячасть вторая, гости празданика, победители и номинанты, фуршет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Народное признание - 2019
Сергей Арсеньев: Премия «Народное признание» нужна Псковской области Народное признание - 2019: Что размещали в соцсетях гости премии Выбираем достойных: В Пскове в десятый раз прошло вручение премии «Народное признание» «Народное признание-2019»: фуршет (ФОТОРЕПОРТАЖ) Народное признание: победители и номинанты (ФОТОРЕПОРТАЖ) Народное признание: гости праздника (ФОТОРЕПОРТАЖ) Народное признание: церемония награждения (часть 2) (ФОТОРЕПОРТАЖ) Народное признание: церемония награждения (ФОТОРЕПОРТАЖ) Директор Центра внешкольной работы из Куньи получил «Народное признание» Создатель «Дома белого аиста» победила в номинации «Призвание» премии «Народное признание - 2019»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Андрей Бегмурадов: От премии «Народное признание» остались положительные эмоции
03 февраля 2020
Андрей Бегмурадов: От премии «Народное признание» остались положительные эмоции
Сергей Арсеньев: Премия «Народное признание» нужна Псковской области
03 февраля 2020
Сергей Арсеньев: Премия «Народное признание» нужна Псковской области
Список мест для установки контейнеров в Пскове актуализирует «Экопром»
03 февраля 2020
Список мест для установки контейнеров в Пскове актуализирует «Экопром»
Услуги социальной поддержки многодетных семей стали доступны в МФЦ Псковской области
03 февраля 2020
Услуги социальной поддержки многодетных семей стали доступны в МФЦ Псковской области
Объявлен конкурс по формированию нового состава молодёжного совета при главе Пскова
03 февраля 2020
Объявлен конкурс по формированию нового состава молодёжного совета при главе Пскова
Сергей Тарасик станет кандидатом от «Единой России» на выборах главы Печорского района
02 февраля 2020
Сергей Тарасик станет кандидатом от «Единой России» на выборах главы Печорского района
Юлия Пересильд ввела в свой рок-спектакль «Каштанка» нового актера
02 февраля 2020
Юлия Пересильд ввела в свой рок-спектакль «Каштанка» нового актера
Память павших в Сталинградской битве бойцов почтили в Пскове
02 февраля 2020
Память павших в Сталинградской битве бойцов почтили в Пскове

Идет загрузка...