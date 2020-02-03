Юный композитор Елисей Альт: Я рад победе в «Народном признании»

15:21, 03 февраля 2020, ПАИ

Юный композитор Елисей Альт искренне рад победе в «Народном признании», Первой общественной премии Псковской области. Учащийся Детской школы искусств города Великие Луки, ученик средней общеобразовательной школы №13 Елисей Альт в ходе беседы с корреспондентом Псковского агентства информации поделился своими впечателениями от хода голосования и самой церемонии.

«Волнительно было, когда узнавал, кто будет победителем, - отметил Елисей Альт. - Я рад, что победил».

Со сцены в момент вручения награды он пообещал зрителям, что сочинение музыки станет его профессией.

Композитор стал обладателем премии «Народное признание – 2019» в номинации «Талант».

О том, как проходила юбилейная десятая премия можно узнать здесь >>>.

Фоторепортажи с премии смотрите на сайте ПАИ:

Церемония награждения часть первая, часть вторая

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