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Юный композитор Елисей Альт: Я рад победе в «Народном признании»

Фото Дарьи Хватковой

Юный композитор Елисей Альт искренне рад победе в «Народном признании», Первой общественной премии Псковской области. Учащийся Детской школы искусств города Великие Луки, ученик средней общеобразовательной школы №13 Елисей Альт в ходе беседы с корреспондентом Псковского агентства информации поделился своими впечателениями от хода голосования и самой церемонии.

«Волнительно было, когда узнавал, кто будет победителем, - отметил Елисей Альт. - Я рад, что победил».

Со сцены в момент вручения награды он пообещал зрителям, что сочинение музыки станет его профессией. 

Композитор стал обладателем премии «Народное признание – 2019» в номинации «Талант».

О том, как проходила юбилейная десятая премия можно узнать здесь >>>.

Фоторепортажи с премии смотрите на сайте ПАИ:

Церемония награждения часть перваячасть вторая

Гости праздника

Победители и номинанты

Фуршет

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