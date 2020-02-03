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Общество

Любовь Пашкович о «Народном признании – 2019»: Мероприятие очень замечательное и доброе

Фото Дарьи Хватковой

Замечательным и добрым назвала Первую общественную премию в Псковской области «Народное признание – 2010» волонтер сообщества онкобольных «Помощь рядом» Любовь Пашкович в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Столько людей, которым искренне хочется сказать «спасибо» за то, что они делают», - добавила Любовь Пашкович, отметив, что не их большая дружная команда не ожидала оказаться в числе победителей. - Мы увидели, что были номинированы, и вот с тех пор начали следить за ходом голосования, и очень переживать».

Сообщество помощи онкобольным «Помощь рядом. Псков» победило в Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019» в номинации «Инициатива».

О том, как прошла юбилейная премия «Народное признание – 2019» можно узнать из материала здесь >>>.

Фоторепортажи на сайте ПАИ отражают несколько ярких моментов:

Церемония награждения часть перваячасть вторая

Гости праздника

Победители и номинанты.

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