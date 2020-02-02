Виктор Маслов о кандидате от «Единой России»: Борьба за кресло главы Печорского района только начинается

16:04, 03 февраля 2020, ПАИ

«Основная борьба за кресло главы Печорского района только начинается», - констатировал главный редактор газеты «Печорская правда» Виктор Маслов, комментируя Псковскому агентству информацию победу директора ООО «Автобусный курьер», военного пенсионера Сергея Тарасика в предварительном голосовании «Единой России» по определению кандидата от партии на муниципальных выборах.

«Победа Сергея Тарасика на предварительном голосовании честная, справедливая и достойная. Что будет дальше - покажет время. Но могу точно сказать, что вчерашняя победа - не повод расслабляться и почивать на лаврах, ведь в предварительном голосовании приняла участие только часть избирателей, на основных выборах их будет значительно больше. Поэтому сейчас надо активно общаться с людьми, в общем вести обычную предвыборную работу», - подчеркнул Виктор Маслов.

По итогам предварительного голосования Сергей Тарасик получил 1 тысячу 41 голос (84,77%). Всего на участки пришли 1 тысяча 228 избирателей.

Досрочные выборы главы Печорского районы пройдут 5 апреля в связи с тем, что пост главы муниципалитета покинул Дмитрий Сопотов.