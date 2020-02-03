Псковские справедливороссы поддержат кандидатуру Сергея Тарасика на выборах главы Печорского района

17:37, 03 февраля 2020, ПАИ

Псковское региональное отделение партии «Справедливая Россия» поддерживает кандидатуру директора ООО «Автобусный курьер», военного пенсионера Сергея Тарасика на выборах главы Печорского района. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщил председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак.

Своего кандидата на выборы главы муниципалитета псковские справедливороссы выдвигать не намерены. Между тем Сергей Тарасик стал кандидатом на выборах от партии «Единая России», в ходе предварительного голосовании партии 2 февраля его поддержали 84,77% избирателей.

«Сергей Николаевич Тарасик, который долгое время был в нашей партии и проявил себя с наилучшей стороны, наиболее подходящий кандидат на должность главы Печорского района, — отметил Олег Брячак. — Когда я собирался идти на губернаторские выборы в 2018 году, то пожертвовал своими амбициями только для того, чтобы этой областью руководил эффективный менеджер. И я очень рад на сегодняшний день, что такое решение принял, потому что, как руководит Михаил Юрьевич [Ведерников - ПАИ] , мне очень нравится. То же самое касается и Печорского района, и кандидатуры Сергея Тарасика».

«Да, можно потешить свои амбиции, можно сейчас туда включиться и может даже выиграть, но что от этого приобретет район?» — задался вопросом Олег Брячак.

Депутат подчеркнул, что Сергей Тарасик — это профессионал, который себя проявил и которого все знают. «Он руководитель, военный пенсионер, прошел «горячие точки». Он человек не только профессиональный, но и правильный. Сергей Николаевич — это как раз та кандидатура, которая району нужна», — добавил Олег Брячак.

Он не исключил, что председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов даст указание выставить кандидатуру. «Если придет такое указание, то сопротивляться не смогу», — отметил Олег Брячак.

«Результат Сергея Тарасика в предварительном голосовании «Единой России» говорит о том, что население района склонно ему доверять. Его уважают в Печорах», — добавил депутат.

Досрочные выборы главы Печорского районы пройдут 5 апреля, ранее пост главы муниципалитета покинул Дмитрий Сопотов.