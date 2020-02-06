Укравшего 23 серебряных кольца гдовича изолировали от общества

13:56, 06 февраля 2020, ПАИ

Укравшего серебряные украшения — 23 кольца и 3 подвески — 28-летнего безработного жителя Гдовского района изолировали от общества. Как стало известно Псковскому агентству информации из источника, близкого к правоохранительным органам, суд удовлетворил ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении молодого человека 5 февраля.

26 серебряных украшений злоумышленник украл в деревне Великуша Гдовского района у женщины, которой помогал по хозяйству. Похищенное он продал в ломбард.

Этот же молодой человек обокрал магазин райпо в деревне Спицино Гдовского района, а затем скрылся с места преступления на автобусе «Санкт-Петербург — Псков».

Известно, что жителя Гдовского района, ранее судимого по семи фактам краж, проверяют на причастность к другим имущественным преступлениям, совершенным на территории муниципалитета.