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Общество

Два новых завода откроются в ОЭЗ «Моглино» в ближайшие годы

Два новых завода откроются в особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Моглино» в ближайшие два года. Об этом с заседания экспертного совета ОЭЗ «Моглино», которое проходит 6 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Презентации бизнес-планов представили ООО «Евробит» и эстонская компания Universal Industries oü.

ООО «Евробит» планирует открыть производство полимерно-битумного вяжущего для дорожного строительства. Инвестиции составят 239,4 млн рублей, также появятся 29 новых рабочих мест. Отмечалось, что на старт производственной деятельности планируется выйти в июне 2021 года.

Генеральный директор компании Екатерина Кретова представила бизнес-план и отметила, что в регионе пока отсутствует производство аналогичного продукта. По ее словам, в планах экспортные поставки продукции в Прибалтику, Германию и Польшу. «Ведется выбор подрядчика для формирования проектной документации, приступаем к кадастровым работам на выделенном нам участке», — пояснила гендиректор.

Екатерина Кретова рассказала, что с ректором ПсковГУ состоялся диалог о возможном сотрудничестве в области лабораторных исследований готовой продукции. Она добавила, что и расположение, и инфраструктура полностью отвечает их потребностям.

Член правления организации эстонской компании Universal Industries oü Юри Веллеранд представил бизнес-проект завода по производству выхлопных систем для легковых автомобилей. По его словам, мощностей аналогичного завода в Эстонии уже не хватает, поэтому было решено обратиться к соседям — в ОЭЗ «Моглино».

Юри Веллеранд отметил, что поставки готовой продукции осуществляются по всей Западной Европе. Старт производственной деятельности планируется начать уже в апреле-мае на арендованных в ОЭЗ «Моглино» площадях. «Здесь будет организовано изготовление труб и сварка выхлопных систем. На втором этапе — строительство собственного завода к 2022 году», — добавил он.

Отмечалось, что общая сумма инвестиций в проект составит около 800 млн рублей. Постепенно количество рабочих мест будет доведено до 100.

«Это производство сначала будет размещаться на арендованных площадях, — сказал исполняющий обязанности гендиректора ОЭЗ «Моглино» Андрей Яковлев. — Сначала это будет неполный цикл производства, параллельно будет вестись строительство собственных площадей. Выход на проектную мощность состоится в 2024 году». Он заверил, что площади ОЭЗ «Моглино» уже готовы принять производства. 

Члены экспертного совета поддержали оба бизнес-плана и заключение соглашений об осуществлении промышленно-производственной деятельности.

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