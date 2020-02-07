ВОЗ о китайском коронавирусе: Мы боремся с тенью

22:27, 06 февраля 2020, ПАИ

«Мы до сих пор многого не знаем… Мы боремся с тенью. Надо вывести вирус на свет, чтобы правильно его атаковать», – прокомментировал ситуацию с китайским коронавирусом в ходе брифинга в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Как пишет РИА Новости, ВОЗ проведет посвященный разработке новой вакцины от китайского коронавируса глобальный форум 11-12 февраля.

«Это будет встреча ученых со всего мира, как реально, так и виртуально. Цель встречи – ускорить выработку эффективных тестов для диагностики, вакцин и лекарств против 2019-nCov», – приводит издание слова руководителя ВОЗ.

В настоящее время количество заболевших новым корановирусом в мире составляет 28 тысяч 293 человека. В Китае от вызванной коронавирусом пневмонии скончались 564 человека.

В связи с распространением коронавируса в Пскове фиксируется повышенный спрос на медицинские маски. В Псковской области разработан план действий на случай появления заболевших коронавирусом.