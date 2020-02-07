«Неравнодушная команда и проектный подход»: На что делает ставку при реализации нацпроектов псковский губернатор

11:22, 07 февраля 2020, ПАИ

«Успешным» с точки зрения реализации национальных проектов в Псковской области назвал 2019-й год губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая на совещании с участием полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе 7 февраля. «Об этом говорит статистика, а главное - обращение граждан. Мы видим, что риторика меняется. Но работы в этой части еще много предстоит», - сказал глава региона.

7 февраля реализация нацпроектов на местах стала темой совещания в Пскове, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Была выполнена своего рода работа над ошибками, все моменты учтены и проанализированы. «Есть ряд факторов относящихся к межведомственному взаимодействию», - добавил глава субъекта.

В настоящее время в Псковской области есть сложность с кадрами в сфере образования и здравоохранения, и такая ситуация складывается не только в этом регионе. «Мы по статистике заняли 3-е место в стране по дефициту медработников. Здесь нужны отдельные меры поддержки федерального центра», - подчеркнул Михаил Ведерников. Одной из мер может стать выделение средств на приобретение жилья для медработников. С соответствующей просьбой он обратился в рамках совещания к Александру Гуцану.

«Прошлый год показал необходимость проектного подхода», - добавил Михаил Ведерников.

В регионе создан проектный офис, он получил статус отдельного управления при главе региона. «Это не контрольное управление, это управление, которое на протяжении всего этапа будет оказывать коллегам консультативную и методическую помощь», - пояснил он.

Он добавил, что для работы важна команда. «Крепкая, неравнодушная, активная команда у нас сформирована», - добавил он и выразил слова благодарности в адрес полномочного представителя президента в СЗФО за поддержку региона и внимание к его вопросам.