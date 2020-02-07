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Общество

Александр Козловский: Реализации нацпроектов в Псковской области помогает слаженная работа всех органов власти в регионе

Реализации нацпроектов в Псковской области способствует слаженная работа всех органов власти в регионе под руководством губернатора Михаила Ведерникова. Об этом написал депутат Госдумы РФ, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский на своей странице в Facebook.

Он пояснил, что достижению намеченных целей по реализации нацпроектов особенно помогает постоянное взаимодействие администраций всех уровней с гражданами и общественными объединениями.

7 февраля в Пскове на совещании под председательством полномочного представителя президента РФ в СЗФО Александра Гуцана обсуждался ход выполнения национальных проектов в регионе. Александр Гуцан отметил, что Псковская область принимает активное участие в их реализации, а объем финансирования в прошлом году составил более 5 млрд рублей.

Также на совещании Михаил Ведерников анонсировал создание в составе аппарата администрации Псковской области нового подразделения - управление проектной деятельности. Оно будет заниматься координацией и мониторингом реализации в регионе национальных проектов.

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