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Общество

Президент России утвердил состав совета по стратегическому развитию и нацпроектам

Президент России Владимир Путин утвердил состав совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В состав совета вошли 38 человек. Помимо президента, в составе значатся глава правительства Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и другие.

В состав президиума вошли 18 человек. Помимо 15 членов совета, туда вошли мэр Москвы Сергей Собянин, президент Татарстана Рустам Минниханов и врио директора департамента организации проектной деятельно аппарата правительства Дмитрий Некрасов.

7 февраля в Псковской области с рабочим визитом находился полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. Он посетил Псковскую областную больницу и детский сад «Ягодка», построенный в рамках нацпроекта «Демография». Затем полпред провёл совещание по вопросам реализации в Псковской области национальных проектов.

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