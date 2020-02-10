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Общество

Авиакомпания «РусЛайн» подтвердила готовность запуска авиасообщения Псков - Калининград

Авиакомпания «РусЛайн» заявила о готовности запуска авиасообщения по маршруту Псков – Калининград. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.

Информация о запуске авиаперелетов была озвучена в рамках совещания по вопросам развития региональных авиаперевозок. Документы в ближайшее время будут поданы на рассмотрение в Федеральное агентство воздушного транспорта. О сроках запуска маршрутного сообщения пока не уточнено.

Ранее губернатор Псковской области заявил о необходимости запустить рейсы из Пскова в Калининград, предложено открытие сообщения с Симферополем и Анапой. Кроме того, в конце 2019 года звучало заявление о намерении запустить перелеты в Турцию, Севастополь, Ригу. 

В настоящее время воздушными бортами псковичи добираются в Москву и Сочи. 

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