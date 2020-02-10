Виталий Рахманов: Конкурс «Лидеры России» - саморазвитие и знакомство с умнейшими людьми

11:56, 10 февраля 2020, ПАИ

Конкурс «Лидеры России» - саморазвитие, получение новых знаний и знакомство с умнейшими людьми. Так охарактеризовал проект в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации первый заместитель начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области, полуфиналист конкурса 2020 года Виталий Рахманов.

«Для меня участие в конкурсе – возможность выйти из качественной зоны комфорта и при этом попасть в дружелюбную обстановку с позитивными эмоциями. Это такой генератор, который «перезаряжает мои батарейки» и позволяет вернуться домой заряженным той энергией, которая там витает в воздухе», - отметил Виталий Рахманов и подчеркнул, что конкурс аккумулирует огромное количество умнейших людей на Северо-Западе.

По его словам, вся эта «накопленная энергетика» по приезду домой способствует активной работе в дальнейшем. «Также участие в конкурсе – качественное общение с людьми, появление новых друзей, знакомых, связей. Это тоже по приезду домой очень позитивно помогает в работе: решать наши повседневные задачи здесь в регионе», - заметил полуфиналист конкурса.

Виталий Рахманов сообщил, что в этом году из регионов СЗФО никто не прошёл в суперфинал, только представители Санкт-Петербурга. «Конечно, всегда есть надежда на то, что попадёшь в финал. В этом году я очень хочу получить отчёт по результатам полуфинала, потому что, мне кажется, что я всё сделал правильно. Хочется понять, где же прокололся», - отметил он.

В полуфинале конкурса управленцев «Лидеры России - 2020» в Северо-Западном федеральном округе приняли участие 284 конкурсанта из 9 регионов, в том числе и 5 жителей Псковской области. По итогам полуфинала финалистами стали 30 участников из Санкт-Петербурга.

Конкурс «Лидеры России» реализует автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» по поручению президента России Владимира Путина при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. По итогам конкурсов двух предыдущих лет назначения на высокие посты получили более 150 участников конкурса: среди них двое стали губернаторами, четверо — заместителями федеральных министров.