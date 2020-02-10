Пскович вышел в финал специализации «Финансы и технологии» конкурса «Лидеры России»

12:12, 10 февраля 2020, ПАИ

Первый заместитель начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов вышел в финал специализации «Финансы и технологии» конкурса «Лидеры России - 2020». Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Виталий Рахманов напомнил, что в этом году на конкурсе «Лидеры России» в дополнение к основному конкурсу были введены три специализированных направления: «Здравоохранение», «Наука» и «Финансы и технологии».

По его словам, он принимает участие в направлении «Финансы и технологии», и по результатам конкурса вышел в финал. «На основном конкурсе «Лидеры России» технарю немножко тяжело тягаться, например, с экономистами или с аудиторами, которые финансовые кейсы решают на раз. А по этому направлению у меня было больше шансов», - заметил Виталий Рахманов.

Он подчеркнул, что поедет на финал конкурса по направлению «Финансы и технологии», который состоится в марте в Москве. «Поеду в Москву. Посмотрим, что там будет, возможно, счастье моё и победа там», - заключил Виталий Рахманов.

Псковичи не смогли выйти в финал основного конкурса «Лидеры России - 2020». По итогам полуфинала в Северо-Западном федеральном округе финалистами стали 30 петербуржцев. Всего в полуфинале СЗФО поучаствовали 284 конкурсанта из 9 регионов, в том числе и 5 жителей Псковской области.

Конкурс «Лидеры России» реализует автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей». За два предыдущих года на конкурс были поданы более 420 тысяч заявок. Назначения на высокие посты получили более 150 участников конкурса: среди них двое стали губернаторами, четверо — заместителями федеральных министров.