Дмитрий Богатырёв подал документы для участия в выборах главы Печорского района

13:41, 10 февраля 2020, ПАИ

Кандидат на должность главы Печорского района от КПРФ первый секретарь райкома партии Дмитрий Богатырёв подал документы в районную территориальную избирательную комиссию (ТИК). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного комитета партии.

Ранее его кандидатуру единогласно поддержали коллеги-однопартийцы.

Дмитрий Богатырёв работает заместителем директора с обязанностями проектировщика ООО «АСГ». Имеет высшее образование, окончил Санкт-Петербургский государственный аграрный университет по специальности «Электрификация сельского хозяйства» и получил квалификацию инженера-электрика. В 2017 году он уже участвовал в подобных выборах, тогда он занял третье место. В настоящее время Дмитрий Богатырёв является депутатом Собрания Печорского района.

Выдвижение кандидатов на должность главы Печорского района продлится до 18:00 13 февраля. Досрочные выборы главы Печорского районы состоятся 5 апреля, ранее пост главы муниципалитета в связи с возбуждением серии дел покинул Дмитрий Сопотов.