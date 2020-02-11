Михаил Ведерников вошёл в тройку лидеров медиарейтинга губернаторов СЗФО
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вошёл в тройку лидеров медиарейтинга руководителей регионов Северо-Западного федерального округа по итогам января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили составители рейтинга из компании «Медиалогия».
На первом месте медиарейтинга - губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, на втором - губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Количество упоминаний псковского губернатора в прессе в первом месяце нового года достигло 2 тысяч 965. В январе в Пскове состоялась рабочая встреча Михаила Ведерникова и председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, который посетил регион с рабочим визитом. Губернатор Псковской области также провел встречу с театральными деятелями региона, на которой в неформальной обстановке обсудил наиболее актуальные вопросы развития сферы театрального искусства. Доплаты в 10 тысяч рублей из регионального бюджета получат ветераны Псковской области к Дню Победы, на эти цели в бюджете региона предусмотрены 8 млн рублей, об этом губернатор также заявил в январе. Михаил Ведерников заключил соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в развитии детского и профессионального регби с руководителем регби-клуба «ЦСКА».
В общероссийском рейтинге губернаторов Михаил Ведерников занимает 27-ю строчку из 85.