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Общество

В Риге обсудят приоритеты программ приграничного сотрудничества на 2021-2027 годы

20 февраля в Риге (Латвия) страны-участники программ приграничного сотрудничества планируют обсудить приоритеты выбора следующих программ периода 2021-2027 годов. В обсуждении примет участие и делегация Псковской области. Об этом сообщил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике региона Андрей Михеев на пресс-конференции 11 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Андрей Михеев отметил, что Псковская область свои приоритеты для реализации в данных программах уже выбрала. «Мы их отправили в министерство экономического развития России, специалисты которого будут обобщать все предложенные приоритеты», - пояснил он.

В Риге российская делегация и делегации других стран-участников программ приграничного сотрудничества обсудят приоритеты выбора программ на предстоящие годы. Андрей Михеев заметил, что помимо Псковской области от России в программах приграничного сотрудничества участвуют Санкт-Петербург, Ленинградская и Калининградская области.

Андрей Михеев подчеркнул, что тема приграничного сотрудничества актуальна для Псковской области. Он напомнил, что регион сейчас находится в программном периоде 2014-2020 годов двухсторонних проектов «Россия-Латвия» и «Россия-Эстония».

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