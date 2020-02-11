ПАИ организует прямую трансляцию вынесения приговора бывшему вице-губернатору Александру Кузнецову

17:51, 11 февраля 2020, ПАИ

Псковское агентство информации организует прямую трансляцию вынесения приговора бывшему заместителю губернатора Псковской области Александру Кузнецову из зала Псковского городского суда. Судебное заседание начнется 12 февраля в 10:00.

3 февраля подсудимый выступил с последним словом. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, Александр Кузнецов, используя свое служебное положение, получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера от руководителя коммерческого общества в виде снижения цены за приобретенный жилой дом в размере 1 млн 350 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношение бывшего вице-губернатора было возбуждено в декабре 2018 года.

Трансляция пройдет в социальных сетях ПАИ.